В Саранске 61-летняя женщина принесла в банк поддельную денежную купюру

В Саранске сотрудники одного из местных банков обнаружили поддельную денежную купюру.

Недавно в отделение полиции №3 УМВД РФ по городскому округу Саранск обратилась работница банка. Сотрудница финансового учреждения сообщила, что 61-летняя гражданка предоставила поддельную денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей. В ходе проверки банкноты были выявлены следующие несоответствия: шероховатость бумаги, отсутствие радужного свечения, микроперфорация выполнена путем лазерного прокола, осыпание краски с одного из номеров купюры.

По предварительной информации, 61-летнюю гражданку попросила отнести денежную купюру в банк её соседка.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф