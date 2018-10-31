Жительница Чамзинского района фиктивно зарегистрировала в своей квартире иностранцев

В Чамзинском районе сотрудники правоохранительных органов зафиксировали факт фиктивной регистрации троих граждан Таджикистана.

Сотрудники отдела по вопросам миграции ММО МВД РФ «Чамзинский» во время проведения рейда установили, что в конце сентября нынешнего года 34-летняя жительница села Апраксино фиктивно зарегистрировала в своей квартире троих граждан Таджикистана 1967, 1976 и 1989 годов рождения, которые на самом деле проживают в поселке Николаевка.

В отношении 34-летней гражданки было возбуждено уголовное дело.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф