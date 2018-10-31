Житель Рузаевки пойдет под суд за преступление, совершенное два года назад

В Мордовии предстанет перед судом житель Рузаевки, который два года назад выстрелил из травматического пистолета в двух мужчин.

Преступление было совершено в ночь на 23 июня 2016 года в Рузаевке. Гражданин 1986 года рождения, находясь во дворе дома, расположенного по адресу – улица Юрасова, поссорился с 34-летним мужчиной. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Пуля попала в голову. Кроме того, обвиняемый выстрелил в ногу 36-летнему мужчине, который пытался его остановить.

В августе нынешнего года житель Рузаевки, стрелявший в указанных мужчин, был задержан в Московской области.

В данный момент материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Источник: 13.мвд.рф