В Саранске горела бесхозная постройка

В Саранске произошло возгорание бесхозной постройки.

В ночь на 31 октября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на Северо-Восточном шоссе произошел пожар. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что горит постройка, которая в настоящее время никем не эксплуатируется.

По предварительным данным, во время указанного пожара никто не пострадал.

В данный момент специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бесхозного строения. Не исключено, что имел место умышленный поджог.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru