Саранские полицейские разыскивают пропавшего без вести мужчину

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который несколько лет назад пропал без вести.

22 апреля 2015 года Голубков Сергей Александрович 1973 года рождения, проживающий в Саранске, ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. За три с половиной года мужчина ни разу не вышел на связь с родными и близкими.

Известно, что разыскиваемый гражданин является инвалидом второй группы. По причине болезни мужчина может представляться другим именем.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого жителя Саранска, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342) 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 02.

Источник: 13.мвд.рф