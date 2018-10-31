В исправительные учреждения Мордовии были присланы посылки с запрещенными предметами

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники лечебного исправительного учреждения №19 во время досмотра посылки, предназначенной для осужденного к трем с половиной годам лишения свободы, обнаружили мобильный телефон и сим-карту, которые были спрятаны в обуви. Данная посылка была прислана жительницей Москвы.

Сотрудники исправительной колонии №1 во время досмотра посылки, предназначенной для осужденного к десяти годам тюремного заключения, обнаружили и конфисковали две сим-карты и карту памяти, спрятанные в губке для чистки обуви. Посылка поступила от жительницы Ставропольского края.

В настоящее время проводятся проверки по данным фактам.

Источник: 13.fsin.su