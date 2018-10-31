Безработный житель Ромоданово подозревается в краже велосипеда

В Ромоданово сотрудники полиции задержали 53-летнего местного жителя, который подозревается в краже велосипеда.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 53-летний житель Ромоданово, не имеющий постоянного места работы, похитил велосипед, который был оставлен без присмотра учеником местной школы. Выяснилось, что парень каждый день приезжал на занятия на двухколесном транспортном средстве. Изначально подозреваемый перепрятал велосипед в другое место, а затем, дождавшись темноты, забрал его домой.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф