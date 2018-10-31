Федеральный фонд ОМС прокомментировал информацию о замене полисов медицинского страхования

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования обращает внимание граждан на то, что появившиеся в СМИ сообщения о необходимости замены полиса обязательного медицинского страхования до 1 ноября нынешнего года не соответствуют действительности.

На застрахованных граждан не распространяются ограничения по срокам получения полиса ОМС нового образца. Поэтому необходимости в замене данного полиса до 1 ноября текущего года нет.

Граждане могут получить рассматриваемый полис в любое время, в том числе и после 1 ноября нынешнего года.

Действующие в настоящее время нормы предусматривают, что застрахованный гражданин, которого не устраивает качество работы страховой медицинской организации, может заменить её один раз в год до 1 ноября.

Источник: ffoms.ru