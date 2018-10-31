В Большеберезниковском районе горел сарай

В Большеберезниковском районе произошло возгорание сарая.

Указанное происшествие произошло в ночь на 31 октября на территории села Большие Березники. На улице Больничной внезапно воспламенился сарай. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС в кратчайшие сроки смогли ликвидировать возгорание.

По предварительным данным, в результате возгорания сарая никто не пострадал.

Причина воспламенения хозяйственной постройки в настоящее время устанавливается специалистами. По предварительным данным, огонь вспыхнул в результате короткого замыкания электропроводки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru