В Саранске столкнулись три автомобиля

В Саранске произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей.

Указанное ДТП произошло утром 31 октября на пересечении улиц Мичурина и Титова. По предварительной информации, девушка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Лада», пересекая перекресток, не уступила дорогу автомобилю марки «Тойота», вследствие чего транспортные средства столкнулись. После этого вторая машина врезалась в автомобиль марки «Опель».

Точной информации о пострадавших в результате столкновения транспортных средств пока что нет.

По информации, которая была опубликована очевидцами происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Фото было размещено пользователем, зарегистрированным под именем Анютка Буська.

Источник: vk.com/saransk_photo