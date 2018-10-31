В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали 54-летнего местного жителя, который подозревается в краже металлических рамок.

Находясь на маршруте патрулирования на улице Тани Бибиной, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили от мужчины сообщение о том, что с его дачного участка были похищены металлические рамки для ульев.

В ближайшем пункте приема металла правоохранители узнали, что предполагаемый похититель сдал украденные с дачного участка рамки.

В кратчайшие сроки сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, которым оказался 54-летний житель Саранска. Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан полицейским.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia