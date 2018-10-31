30 октября в Саранске прошли учения по ликвидации последствий ДТП.

В указанных учениях приняли участие сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и министерства здравоохранения.

Легенда учений гласила, что на Северо-Восточном шоссе водитель автомобиля марки «Мицубиси» потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в световую опору. Были травмированы два человека. Кроме того, пострадавшие были зажаты в салоне машины. Также существовала угроза возгорания топлива.

Сотрудники городского поисково-спасательного отряда извлекли пострадавших из салона автомобиля, а представители специализированной пожарно-спасательной части предотвратили дальнейшее возгорание транспортного средства. Медики оказали участникам ДТП необходимую помощь.

Главной целью данных учений стало повышение взаимодействия между ведомствами.

Источник: 13.mchs.gov.ru