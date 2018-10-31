Мордовский пауэрлифтер успешно выступил на чемпионате России

Спортсмен из Мордовии успешно выступил на чемпионате России по пауэрлифтингу среди граждан с нарушениями зрения.

Указанные соревнования проходят в Сочи. Завершатся состязания 31 октября. Участниками соревнований стали 36 спортсменов из 17 регионов России.

Мордовию на данных состязаниях представлял воспитанник ГБУ РМ «САШ Е. В. Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва» Анатолий Кашин. Мордовский спортсмен выступал в весовой категории 75 кг. Анатолий Кашин смог завоевать бронзовую медаль, выжав в третьей заключительной попытке 117,5 кг.

Тренером мордовского спортсмена является Александр Бегеев.

Источник: e-mordovia.ru