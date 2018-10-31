В Саранске проходит первый этап первенства России по хоккею среди юношей возрастом до 11 лет.

Ледовый дворец Саранска стал местом проведения указанных соревнований. Для хоккеистов 2008 года рождения эти состязания стали первым официальным турниром. По результатам первенства команды будут вести борьбу за попадание в сильнейшие группы зоны Приволжья.

Участниками соревнований являются следующие команды: «Мордовия-2008», «Торпедо» (Нижний Новгород), «Динамо» (Казань), «Уран» (Дзержинск) и «Саров».

Представители «Мордовии-2008» в ходе первого матча со счетом 3:7 уступили победу соперникам из Дзержинска.

Церемония закрытия турнира состоится 2 ноября.

Источник: e-mordovia.ru