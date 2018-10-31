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Национальную библиотеку им. А. С. Пушкина посетили гимназисты

Национальную библиотеку им. А. С. Пушкина посетили гимназисты

30 октября Национальную библиотеку имени А.С. Пушкина РМ посетили ученики начальной школы МОУ «Гимназия № 20» города Саранска.

Школьники узнали об истории указанной библиотеки, стали участниками интерактивной викторины, посвященной творчеству Александра Пушкина, ознакомились с фондом детской литературы, а также попробовали свои силы на мастер-классе по каллиграфии.

В отделе редких книг и работы с книжными памятниками дети прикоснулись к старинным книгам, ознакомились с миниатюрными и крупноформатными изданиями, а также увидели красочные подарочные книги.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

 


Источник: e-mordovia.ru