В Мордовии прокуратура добилась признания недействительным договора аренды помещения

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление прокурора республики о признании недействительным договора аренды нежилого помещения.

Государственный комитет имущественных и земельных отношений Республики Мордовия и Мордовский республиканский общественный экспертно-консультационный фонд «Миграционное содействие» в мае 2014 года заключили договор аренды нежилого помещения, площадь которого составляет 28,4 кв. м.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что указанный экспертно-консультационный фонд использует арендованное помещение не по назначению.

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил требования заместителя прокурора региона о признании договора аренды недействительным.

Источник: prokrm.ru