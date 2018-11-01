Энергетики филиала «Мордовэнерго» реконструируют подстанции

В 4 квартале текущего года в рамках инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» на 2018 год продолжится реконструкция электросетевых объектов.

Ключевым объектом является энергетический производственно-технологический комплекс - ПС 110/35/6 кВ «Алексеевка». Здесь будет проведена реконструкция открытых и закрытых распредустройств 6-110 кВ. На еще одной подстанции 110/10 кВ «Б.Елховка» будет проведена замена выключателей на вакуумные, а также будут установлены современные микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики. Эти меры позволят повысить надежность энергообъектов и увеличат их энергоэффективность.

С этой же целью на районных подстанциях ПС 110/35/10 кВ «Атяшево» и ПС 110/35/10кВ «Ичалки» энергетики заменят устаревшие масляные выключатели 6-10 кВ на вакуумные.

Кроме того, в 4 квартале 2018 года продолжатся работы по развитию системы учета электроэнергии на розничном рынке. В частности, в рамках реализации программы системы сбора и передачи информации будут организованы резервные каналы технологической связи на двух подстанциях ПС 110 кВ «Атяшево» и ПС 110 кВ «Ардатов».

До конца текущего года продолжится строительство инвестиционных объектов в рамках исполнения филиалом «Мордовэнерго» обязательств по договорам технологического присоединения.