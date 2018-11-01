В Октябрьском районе Саранска в ДТП пострадал мужчина

В Октябрьском районе Саранска произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина.

Указанный инцидент произошел ранним утром 31 октября на 170-м километре трассы Р-180. По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Лада-Приора» в определенный момент движения выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль марки «Шевроле-Круз».

Водителю «Шевроле» медицинская помощь была оказана на месте происшествия. Второй автомобилист спустя несколько часов после ДТП самостоятельно обращался в ГБУЗ РМ «РКБ №4».

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по факту данной аварии.

Источник: гибдд.рф