С начала текущего года в Мордовии пожары унесли жизни 34 человек

С начала нынешнего года в Мордовии в результате пожаров погибли более 30 человек.

В период с января по октябрь нынешнего года в Мордовии пожары унесли жизни 34 человек. Стоит отметить, что за первые десять месяцев прошлого года по причине чрезвычайных происшествий подобного типа погибли 47 человек.

В общей сложности с начала нынешнего года на территории Мордовии произошло 610 пожаров, что на 38 больше, нежели за аналогичный период минувшего года.

Также стоит отметить, что за первые десять месяцев прошлого года личным составом ГУ МЧС РФ по Мордовии в ходе тушения пожаров было спасено 87 человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru