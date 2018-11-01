Житель Ельниковского района незаконно хранил порох и патроны

В Ельниковском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли у 35-летнего местного жителя порох и патроны.

В октябре нынешнего года стражи порядка получили информацию о том, что ранее судимый 35-летний житель Ельниковского района может хранить незарегистрированные патроны и порох. В ходе обыска жилья указанного гражданина полицейские обнаружили и конфисковали 24 охотничьих патрона и 86 граммов бездымного пороха.

Выяснилось, что в январе нынешнего года мужчина самостоятельно изготовил боеприпасы.

В итоге житель Ельниковского района был привлечен к уголовной ответственности.

Источник: 13.мвд.рф