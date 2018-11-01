В Большеберезниковском районе горело частное подворье

В Большеберезниковском районе произошел пожар на территории частного подворья.

Днем 31 октября в небо над селом Николаевка поднялся огромный столб дыма. Причиной тому стало возгорание частного жилого дома №26, который расположен по адресу – улица Центральная. Постепенно пламя охватило надворные постройки. Площадь распространения огня составила 122 квадратных метра.

К счастью, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru