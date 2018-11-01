В Подмосковье был задержан житель Саранска, который находился в розыске

В Московской области был задержан житель Саранска, который более года находился в федеральном розыске.

29 августа прошлого года в Саранске сотрудники полиции остановили на улице Советской местного жителя, в ходе личного досмотра которого было обнаружено 1,14 грамма наркотиков. Горожанин заявил, что нашел запрещенное вещество на улице и забрал его, чтобы лично употребить.

В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Чтобы избежать наказания, гражданин выехал за пределы Мордовии. Недавно житель Саранск был задержан в Подмосковье.

В настоящее время мужчина находится в Саранске.

Источник: 13.мвд.рф