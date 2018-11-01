В Мордовии полицейские помогают пенсионерам распознавать мошенников

31 октября в Национальной библиотеке имени А. С. Пушкина для пожилых граждан было проведено занятие «Школы финансовой грамотности».

В ходе указанного мероприятия оперуполномоченный УУР МВД по Республике Мордовия Дмитрий Костькин рассказал пенсионерам о наиболее распространенных видах мошенничества с помощью информационных технологий. Также пожилые граждане узнали о том, как обезопасить себя от преступных посягательств.

Дмитрий Костькин призвал пенсионеров никоим образом не реагировать на подозрительные предложения и перепроверять информацию, которую сообщают незнакомые лица.

Также в данном мероприятии приняли участие банковские работники, которые рассказали пенсионерам об основных видах мошенничества с банковскими картами, черных кредиторах и финансовых пирамидах.

Источник: 13.мвд.рф