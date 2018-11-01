54-летний житель Саранска принес в банк поддельную денежную купюру

В Саранске сотрудники одного из местных банков вновь обнаружили поддельную денежную купюру.

Недавно в отдел полиции №1 УМВД РФ по городскому округу Саранск обратилась работница одного из городских банков. Женщина сообщила, что недавно в финансовое учреждение 54-летний мужчина принес поддельную денежную купюру номиналом 50 долларов США.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что указанный гражданин приобрел фальшивую банкноту в другой стране. В банк мужчина пришел, чтобы обменять купюру на российские рубли.

Полицейские в настоящее время проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф