В Ардатове загорелся нежилой дом

В Ардатове произошло возгорание нежилого дома.

В ночь на 1 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на улице Полевой горит дом. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что воспламенилась постройка, в которой в настоящее время никто не живет.

В кратчайшие сроки пожарным удалось ликвидировать возгорание.

По предварительным данным, в результате возгорания нежилого дома никто не пострадал.

Причина возгорания дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru