В Москве задержали жителя Саранска, подозреваемого в угоне двух машин

В Москве был задержан 24-летний житель Саранска, который подозревается в угоне двух автомобилей.

В ночь на 26 сентября нынешнего года 24-летний житель Саранска с разницей в несколько часов похитил с парковок, расположенных по улицам Вакеева и Ярославской, автомобили марки ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107. Спустя некоторое время угнанные машины были обнаружены на территории Октябрьского и Пролетарского районов.

Желая избежать наказания, молодой человек уехал в Москву, где был задержан 31 октября.

Молодой человек признался в угоне машин и заявил, что в момент совершения преступления не мог адекватно оценивать свои действия, поскольку был пьян.

Источник: 13.мвд.рф