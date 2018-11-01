Под Саранском произошло смертельное ДТП

Под Саранском произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Указанное происшествие произошло утром 1 ноября на одном из участков дороги, соединяющей Саранск и Ромоданово. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ, не смог справиться с управлением, по причине чего машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем марки «Дэу».

От полученных телесных повреждений пассажирка «Дэу» скончалась на месте происшествия. Ещё четыре участника ДТП, среди которых 5-летний ребенок, были травмированы.

Точная причина аварии в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

По информации, опубликованной очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Фото опубликовал Евгений Мартынов.

Источник: vk.com/saransk_photo