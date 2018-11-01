В Мордовии полицейские подвели итоги операции «Квартирант»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Квартирант».

Главной целью указанного мероприятия стало выявление граждан, у которых нет регистрации, а также фактов фиктивной регистрации.

Мероприятия проводилось в период с 23 по 26 октября. За этот срок стражи порядка выявили 121 правонарушителя. Сумма наложенных административных штрафов составила около 140 тыс. рублей.

Также в ходе проведения операции стражами порядка было установлено, что жительница Саранска 1952 года рождения, проживающая в доме, расположенном по адресу – улица Пушкина, фиктивно прописала в своей квартире жительницу Нижегородской области.

Источник: 13.мвд.рф