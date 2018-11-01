В Саранске опрокинулся груженый лесовоз

В Саранске произошло ДТП с участием лесовоза.

Происшествие произошло поздним вечером 31 октября на Северном обходе. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем груженного бревнами лесовоза, во время прохождения поворота из-за превышения скорости не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось. Бревна раскатились по проезжей части.

В результате данного инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.

По информации, которая была опубликована очевидцами происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Фото разместил Павел Фролов.

Источник: vk.com/saransk_photo