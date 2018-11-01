В Мордовии 10 сотрудников ФСИН прошли курс обучения

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей.
10 сотрудников среднего начальствующего состава учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, прошли обучение по программе первоначальной подготовки.
В конце курса обучения слушатели сдали экзамены по дисциплинам «Огневая подготовка» и «Основы профессиональной деятельности сотрудников УИС».
Начальник межведомственного учебного центра УФСИН РФ по Мордовии Игорь Давыдов вручил слушателям свидетельства о специальном первоначальном обучении.
По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.
Источник: 13.fsin.su