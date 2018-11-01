В Саранске осудили женщину, ударившую знакомого ножом

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении 37-летней гражданки, которая ударила ножом своего знакомого.

Вечером 9 апреля нынешнего года 37-летняя гражданка, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находилась в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Коваленко. Во время ссоры женщина ударила своего знакомого ножом в грудь. К счастью, пострадавший выжил.

Решением Пролетарского районного суда города Саранска в отношении гражданки была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы.

Сторона защиты пыталась обжаловать указанное постановление в Верховном суде Республики Мордовия, но коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

Источник: prokrm.ru