В Темникове привлекли к ответственности женщину, продававшую фарш

В Темникове была привлечена к ответственности женщина, продававшая фарш неизвестного происхождения.

Во время проведения рейдового мероприятия сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что гражданка Маркова продавала фарш без ветеринарно-сопроводительной документации, которая подтверждала бы надлежащий уровень качества товара, а также содержала бы информацию об источнике его происхождения.

Нарушительница была привлечена к административной ответственности.

Сотрудники Россельхознадзора напоминают о том, что употребление продукции неизвестного происхождения может причинить серьезный вред здоровью.

Источник: ursn-rm.ru