Хоккейная команда «Мордовия» со счетом 2:7 проиграла ХК «Ростов»

Хоккейная команда «Мордовия» со счетом 2:7 уступила победу ХК «Ростов».

В ходе первого периода игроки «Ростова» отправили в ворота мордовской команды две шайбы. Представители «Мордовии» смогли записать на свой счет одно очко.

Во время второго периода игроки «Ростова» отправили в ворота «Мордовии» ещё одну шайбу. Третий период выдался весьма напряженным. В ворота «Ростова» была отправлена одна шайба. Соперники «Мордовии» записали на свой счет ещё три очка.

В итоге игра завершилась со счетом 7:2 в пользу «Ростова».

По информации, которая была опубликована пресс-службой хоккейного клуба «Мордовия».

Источник: hcmordovia.ru