В Саранске столкнулись две легковушки

В Саранске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Указанный инцидент был зафиксирован вечером 31 октября на улице Титова. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», врезался в легковой автомобиль марки ВАЗ-21099, который двигался во встречном направлении.

Очевидцы говорят о том, что водитель «Приоры» был пьян.

Автомобили получили серьезные повреждения.

По предварительным данным, в результате этой аварии никто не пострадал.

По информации, которая была опубликована очевидцами происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Фото разместила Эля Прокина.

Источник: vk.com/saransk_photo