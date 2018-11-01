В Саранске столкнулись две легковушки

В Саранске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Указанный инцидент был зафиксирован вечером 31 октября на улице Титова. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», врезался в легковой автомобиль марки ВАЗ-21099, который двигался во встречном направлении.
Очевидцы говорят о том, что водитель «Приоры» был пьян.
Автомобили получили серьезные повреждения.
По предварительным данным, в результате этой аварии никто не пострадал.
По информации, которая была опубликована очевидцами происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».
Фото разместила Эля Прокина.
Источник: vk.com/saransk_photo