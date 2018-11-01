В праздничные дни в Саранске движение транспортных средств будет ограничено

В праздничные дни в Саранске будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 20:00 3 ноября до 14:00 4 ноября будет запрещено движение и стоянка транспортных средств на территории, прилегающей к зданиям ГАУ РМ «Ледовый дворец» по улице Красной и ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» по улице Московской.

Также с 20:00 6 ноября до 10:00 7 ноября стоянка транспортных средств будет ограничена на Театральной площади, возле зданий администрации Ленинского района города и ГБУК «Государственный русский драматический театр Республики Мордовия».

С 09:30 до 10:30 7 ноября движение и парковка транспортных средств будут запрещены на улице Советской. Ограничение будет действовать на участке от улицы Пролетарской до улицы Большевистской.

Стоит отметить, что данные ограничения не касаются транспортных средств коммунальных и аварийных служб.

Источник: гибдд.рф