В Саранске мужчина погиб в результате обрушения траншеи

В Мордовии сотрудники следственных органов проводят проверку по факту обрушения траншеи, в результате которого погиб мужчина.

Трагедия произошла 30 октября в поселке Николаевка, в Саранске. Несколько мужчин проводили земельные работы возле жилого дома, расположенного по адресу – улица Сумгина. В определенный момент произошло обрушение грунта. Мужчину 1980 года рождения засыпало землей. Пострадавший скончался на месте инцидента.

В настоящее время сотрудники следственных органов проводят проверку по данному факту, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

Источник: mordovia.sledcom.ru