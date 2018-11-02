В Саранске иномарка совершила наезд на эстакаду

В Октябрьском районе Саранска иномарка наехала на металлическую эстакаду.

ДТП произошло ранним утром 1 ноября недалеко от дома №19, который расположен по адресу – улица Волгоградская. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Опель-Астра», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, по причине чего машина наехала на металлическую эстакаду.

Водителю иномарки понадобилась медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по факту данного ДТП.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Мордовии.

Источник: гибдд.рф