В Кочкуровском районе горело частное подворье

В Кочкуровском районе произошел крупный пожар на территории частного подворья.

Днем 1 ноября по селу Собаево промчались пожарные машины. На улице Лавровского внезапно загорелись надворные постройки и жилой дом №5. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 300 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате масштабного возгорания никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и нормы эксплуатации электроприборов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru