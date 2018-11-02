В Саранске пенсионерка упала в салоне троллейбуса

В Саранске пенсионерке понадобилась медицинская помощь после падения в салоне троллейбуса.

Инцидент произошел утром 1 ноября в Ленинском районе Саранска. Пенсионерка упала в тот момент, когда троллейбус проезжал мимо дома №22, расположенного по адресу – улица Энгельса. По предварительной информации, пассажирка шла по салону транспортного средства, не держась за поручень. В определенный момент женщина не смогла устоять на ногах.

Пенсионерке понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по данному факту.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Мордовии.

Источник: гибдд.рф