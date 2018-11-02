В Саранске легковушка сбила человека на пешеходном переходе

В Октябрьском районе легковой автомобиль сбил человека на пешеходном переходе.

ДТП произошло 1 ноября, около 12:15 возле дома №34, который расположен по адресу – улица Косарева. По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. В определенный момент на него совершил наезд легковой автомобиль марки «Лада-Приора».

Пешеход самостоятельно обращался в РКБ№4. После оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен домой.

Водитель легковушки уехал с места ДТП, но в кратчайшие сроки был найден и задержан. В отношении автомобилиста был составлен административный протокол.

Источник: гибдд.рф