В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие «Детское кресло»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и защиты детства» провели профилактическое мероприятие под названием «Детское кресло».

Были проверены родители воспитанников МДОУ «Детский сад №5», которые привозят своих детей в дошкольное учебное заведение на автомобилях. В общей сложности было проверено 30 транспортных средств. Стоит отметить, что все автомобилисты строго соблюдают правила.

С родителями были проведены беседы о недопущении нарушения правил перевозки несовершеннолетних граждан, а детям были вручены гелиевые шары.

По информации ГУ МВД РФ по Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф