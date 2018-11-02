В Чамзинском районе в ДТП пострадали три человека

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

ДТП произошло 1 ноября, в 12:40 на 15-м километре дороги, соединяющей Чамзинку, Отрадное и Кульмино. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21124, не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

Водитель легковушки и две его пассажирки были госпитализированы в Комсомольскую ЦРБ.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, в ходе которой будет установлено, по какой причине водитель легкового автомобиля не смог удержать контроль над управлением.

Источник: гибдд.рф