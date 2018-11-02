Студентам Саранского электромеханического колледжа рассказали о вреде наркомании

Сотрудники УНК МВД по Мордовии и психиатр-нарколог Вадим Самылин провели встречу со студентами Саранского электромеханического колледжа.

В ходе указанной встречи представители МВД и психиатр-нарколог рассказали студентам упомянутого учебного заведения об основных причинах наркомании, а также о тех мерах наказания, которые применяются в отношении граждан, продающих или употребляющих запрещенные вещества.

Также студенты посмотрели фильм, посвященный наркозависимым гражданам и тем проблемам, с которыми они столкнулись из-за пагубного увлечения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф