В Саранске в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадал мужчина

В Саранске произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого пострадал мужчина.

ДТП произошло днем 1 ноября возле дома №24, который расположен по адресу – Александровское шоссе, в Октябрьском районе города. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем грузовика марки «Вольво», совершая левый поворот, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении легковому автомобилю марки ВАЗ, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Водитель легковушки получил ушиб грудной клетки и переломы двух ребер.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данной аварии.

Источник: гибдд.рф