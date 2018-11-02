В Саранске предстанет перед судом мужчина, обвиняемый в краже 18 тонн шоколада

В Саранске предстанет перед судом 54-летний мужчина, который обвиняется в краже 18 тонн шоколада.
Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в августе 2016 года водитель-экспедитор одной из московских организаций на грузовом автомобиле незаконно вывез с территории автостоянки, расположенной в Саранске, 18 тонн шоколадной продукции. Сумма ущерба составила порядка 2,5 млн рублей.
Похищенную продукцию обвиняемый продал, чтобы расплатиться с долгами.
В данный момент материалы уголовного дела в отношении мужчины находятся на рассмотрении суда.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
Источник: 13.мвд.рф