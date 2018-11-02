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В Саранске водитель иномарки сбил несовершеннолетнего велосипедиста

В Саранске водитель иномарки сбил несовершеннолетнего велосипедиста

В Пролетарском районе Саранска несовершеннолетний велосипедист попал под колеса иномарки.

Происшествие произошло 1 ноября, около 19:30 по адресу – улица Веселовского. Гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Поло», совершил наезд на велосипедиста 2004 года рождения, который пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Велосипедист был госпитализирован в ДРКБ №1.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту наезда иномарки на несовершеннолетнего велосипедиста.


Источник: гибдд.рф