В Саранске водитель иномарки сбил несовершеннолетнего велосипедиста

В Пролетарском районе Саранска несовершеннолетний велосипедист попал под колеса иномарки.

Происшествие произошло 1 ноября, около 19:30 по адресу – улица Веселовского. Гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Поло», совершил наезд на велосипедиста 2004 года рождения, который пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Велосипедист был госпитализирован в ДРКБ №1.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту наезда иномарки на несовершеннолетнего велосипедиста.

Источник: гибдд.рф