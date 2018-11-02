В Мордовии орудуют мошенники, которые представляются сотрудниками МЧС

В Мордовии мошенники, представляющиеся сотрудниками МЧС, обманывают предпринимателей.

В последнее время в регионе участились случаи, когда представителям малого и среднего бизнеса звонят незнакомцы, которые представляются сотрудниками пожарного надзора и предупреждают о предстоящей проверке. Затем мошенники предлагают предпринимателям приобрести противопожарное оборудование, нормативную литературу и агитационно-пропагандистские материалы в области пожарной безопасности по завышенным ценам, дабы проверка прошла успешно.

Сотрудники МЧС призывают граждан не верить самозванцам и не поддаваться на провокации.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru