В Мордовии орудуют мошенники, которые представляются сотрудниками МЧС

В Мордовии мошенники, представляющиеся сотрудниками МЧС, обманывают предпринимателей.
В последнее время в регионе участились случаи, когда представителям малого и среднего бизнеса звонят незнакомцы, которые представляются сотрудниками пожарного надзора и предупреждают о предстоящей проверке. Затем мошенники предлагают предпринимателям приобрести противопожарное оборудование, нормативную литературу и агитационно-пропагандистские материалы в области пожарной безопасности по завышенным ценам, дабы проверка прошла успешно.
Сотрудники МЧС призывают граждан не верить самозванцам и не поддаваться на провокации.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Источник: 13.mchs.gov.ru