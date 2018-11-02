В Ковылкинском районе горело сено

В одном из сел Ковылкинского района произошло возгорание сена.

В ночь на 2 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на территории села Паньжа произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горит сено.

В кратчайшие сроки сотрудники МЧС смогли ликвидировать возгорание.

К счастью, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина воспламенения сена в настоящее время устанавливается специалистами. Не исключено, что в данном случае имело место неосторожное обращение с огнем или же умышленный поджог.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru