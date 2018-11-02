В Лямбирском районе в результате ДТП пострадал человек

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

ДТП произошло 1 ноября, около 15:30 на одном из участков трассы, которая пролегает между Саранском и Нижним Новгородом. По предварительной информации, водитель автомобиля неустановленной марки в определенный момент движения потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство врезалось в другую машину.

В результате столкновения автомобилей телесные повреждения получил один человек. В данный момент какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени установят точную причину ДТП.

Источник: 13.mchs.gov.ru