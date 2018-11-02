В Мордовии сотрудники одного из региональных министерств скрыли свои доходы

В Мордовии сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности регионального министерства здравоохранения.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что отдельные государственные гражданские служащие указанного министерства и руководители подведомственных медицинских организаций предоставляли неполные и несоответствующие действительности сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Кроме того, некоторые работники министерства скрыли доходы своих супругов, а также информацию о своих банковских счетах и недвижимости.

После вмешательства прокуратуры 16 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Источник: prokrm.ru